Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств

На слушании по делу о смертельно ДТП с участие актера Михаила Ефремова его адвокат Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств со стороны представителей потерпевших.

«Мной получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших», - отметил правозащитник.

Пашаев убежден, что потерпевшая сторона намеревается привлечь к делу лжесвидетелей, которые намерены дискредитировать Ефремова и указать на то, что именно он находился за рулем.

Страшное ДТП произошло в центре Москвы вечером 8 июня. Автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с фургоном, водитель которого скончался от многочисленных травм в больнице. На данный момент артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.