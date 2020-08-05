Прокурор: Ефремов во время аварии превысил скорость на 25 км/ч

Актер Михаил Ефремов во время аварии, из-за которой погиб водитель Сергей Захаров, двигался со скоростью 85 км/ч. Об этом в ходе заседания суда заявила прокурор, зачитывая материалы дела.

«Ефремов проявил преступную небрежность, превысив скорость на 25 км/ч, двигаясь со скоростью 85 км/ч», - сказала прокурор.

Она добавила, что на том участке максимально допустимая скорость движения ограничена 60 км/ч.

Актер Михаил Ефремов 8 июня в состоянии алкогольного опьянения в центре Москвы за рулем внедорожника врезался в автомобиль Lada, водитель которого позже скончался в реанимации.