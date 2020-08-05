«Как я могу признать свою вину?»: Ефремов заявил, что ничего не помнит о ДТП
Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника 8 июня столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже погиб в реанимации.
© Фото: пресс-служба Пресненского районного суда г. Москвы
Актер Михаил Ефремов в ходе заседания суда заявил, что ничего не помнит о ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров.
«Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» - заявил актер.
Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника 8 июня столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже погиб в реанимации.