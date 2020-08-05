«Как я могу признать свою вину?»: Ефремов заявил, что ничего не помнит о ДТП

Актер Михаил Ефремов в ходе заседания суда заявил, что ничего не помнит о ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров.

«Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» - заявил актер.

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника 8 июня столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже погиб в реанимации.