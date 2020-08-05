На курортах Турции отмечен рост числа зараженных COVID-19

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что за последнее время на курортах страны резко возросло число случаев заражения коронавирусом.

«Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных», - написал глава минздрава в Twitter.

Коджа отметил, что Турция приложит все усилия, чтобы не допустить новую вспышку инфекции.

Напомним, что с 1 августа Россия возобновила полеты в Анкару и Стамбул, с 10 августа - Анталью, Бодрум и Даламан.