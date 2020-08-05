Обломки, остовы и камни: Бейрут после взрыва сняли с коптера

Столицу Ливана Бейрут сняли с коптера после сильного взрыва, произошедшего накануне.

На кадрах видно, что город подвергся сильному разрушению. От многих зданий остались лишь остовы. Повсюду можно наблюдать обломки кровли.

В результате мощного взрыва 4 августа погибли около ста человек, пострадали более четырех тысяч. Ударная волна разрушила фасады жилых, складских и офисных зданий. По предварительным данным, причиной произошедшего является взрыв селитры.

МЧС РФ развернет в городе мобильный госпиталь для помощи пострадавшим. В Ливан отправят пять самолетов с российскими специалистами.