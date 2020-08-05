Обломки, остовы и камни: Бейрут после взрыва сняли с коптера
В результате мощного взрыва 4 августа погибли около ста человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Столицу Ливана Бейрут сняли с коптера после сильного взрыва, произошедшего накануне.
На кадрах видно, что город подвергся сильному разрушению. От многих зданий остались лишь остовы. Повсюду можно наблюдать обломки кровли.
В результате мощного взрыва 4 августа погибли около ста человек, пострадали более четырех тысяч. Ударная волна разрушила фасады жилых, складских и офисных зданий. По предварительным данным, причиной произошедшего является взрыв селитры.
МЧС РФ развернет в городе мобильный госпиталь для помощи пострадавшим. В Ливан отправят пять самолетов с российскими специалистами.