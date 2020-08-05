Два медведя загрызли зашедшего в вольер ребенка в Краснодарском крае
Следователи устанавливают все детали произошедшего, в том числе правомерность содержания диких животных организацией.
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В поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи два медведя загрызли одиннадцатилетнего мальчика. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.
По данным следствия, мальчик вошел в вольер с медведями, находящийся на территории коммерческой организации, через незапертую калитку, после чего животные набросились на него. От полученных повреждений ребенок скончался.
Следователи устанавливают все детали произошедшего, в том числе правомерность содержания диких животных организацией, говорится в сообщении на сайте СУ СКР по Краснодарскому краю.