Два медведя загрызли зашедшего в вольер ребенка в Краснодарском крае

В поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи два медведя загрызли одиннадцатилетнего мальчика. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, мальчик вошел в вольер с медведями, находящийся на территории коммерческой организации, через незапертую калитку, после чего животные набросились на него. От полученных повреждений ребенок скончался.

Следователи устанавливают все детали произошедшего, в том числе правомерность содержания диких животных организацией, говорится в сообщении на сайте СУ СКР по Краснодарскому краю.