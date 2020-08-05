«Все ходило ходуном»: россиянка рассказала о взрыве в Бейруте

Россиянка, оказавшаяся в момент взрыва в порту Бейрута, рассказала, что происходящее было похоже на начало землетрясения.

По словам девушки, она находилась в районе российского посольства - примерно в пяти километрах от эпицентра взрыва.

«Сначала все начало трястись и ходить ходуном. Было ощущение, что началось землетрясение. Мы побежали на выход, но не успели сделать несколько шагов и нас накрыла взрывная волна», - рассказала туристка в комментарии телеканалу «360».

Девушка добавила, что в помещении выбило стекло, но благодаря москитной сетке на балконной двери, их удалось сдержать, в результате чего никто не пострадал.

Россиянка отметила, что Бейрут сильно разрушен, «в районе порта просто крошка».

В результате мощного взрыва 4 августа погибли около сотни человек, пострадавшими оказались свыше четырех тысяч. Ударная волна разрушила фасады зданий жилых и офисных домов.

По предварительным данным, причиной произошедшего является взрыв селитры.