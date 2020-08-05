МЧС: в Бейрут направлены специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению COVID-19

МЧС РФ отправит сегодня, 5 августа, в столицу Ливана Бейрут самолеты со специалистами Роспотребнадзора для борьбы с COVID-19.

Отмечается, что специалистам предоставят все необходимое оборудование, средства защиты и специальные костюмы. Также в Ливан отправят лабораторию по выявлению коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута неподалеку от базы ВМС Ливана и нанес многочисленные повреждения городским постройкам и жителям. По последним данным, в результате взрыва погибли 100 человек, а пострадали 4 000.