«Ъ»: в Сети обнаружили свыше 200 фейковых сайтов служб доставки

С начала 2020 года в интернете было выявлено более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники, сообщил ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

По словам эксперта, причиной появления подобных сайтов стала пандемия коронавируса.

В частности, только в апреле было обнаружено 56 «клонов» Delivery Club, 30 фишинговых копий «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды», а также фишинговые площадки копируют сайты «Утконоса», «ВкусВилла», «Перекрестка», онлайн-гипермаркета электроники «Ситилинк» и Samsung.

Эксперты уточняют, что такие площадки практически полностью копируют оригинальные - есть каталог с множеством позиций и можно ввести адрес доставки.

По предположениям специалистов, на сером рынке могла появиться программа, которая «может достоверно скопировать вид и наполнение сайта», пишет «Коммерсантъ».

В то же время руководитель отдела информационной безопасности «СберМаркета» пояснил изданию, что такие ресурсы долго не живут и создаются для разовой рассылки по адресам, собранным по базам спамеров.