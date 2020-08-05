Россияне назвали причины увольнения с работы

Чаще всего россияне увольняются с работы из-за того, что им не повышают зарплату. Об этом заявил 31 процент опрошенных сервисом по найму респондентов, передает РИА Новости.

Также значительная часть опрошенных в качестве главной причины для увольнения указала стресс и профессиональное выгорание (15 процентов). Еще 13 процентов в качестве мотиватора для увольнения назвали отсутствие карьерного роста.

Помимо этого, 10 процентов наиболее веской причиной для увольнения считают желание найти работу ближе к дому, а 7 процентов опрошенных увольняются из-за желания уделять больше времени семье. Еще по 4 процента в качестве повода к увольнению назвали возникающие в коллективе конфликты и желание переехать соответственно.

Опрос проводился в августе 2020 года, в нем приняли участие 3,5 тысячи россиян.