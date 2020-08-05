Москвичи несут цветы к посольству Ливана: видео

У посольства Ливана в Москве начали появляться первые цветы, возложенные после трагического взрыва в Бейруте.

На данный момент возле здания их еще немного. Несколько небольших букетов по несколько цветов в каждом и пара небольших зажженных свечей.

Напомним, 4 августа, в порту ливанской столицы прогремел мощный взрыв, в результате которого не менее 4 тысяч человек пострадали и 100, по последним данным, погибли. В домах города выбиты стекла, сорваны двери, осыпались потолки. Также серьезно пострадало здание российского посольства, одна из его сотрудниц пострадала.