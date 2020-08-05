МЧС РФ развернет мобильный госпиталь в Бейруте для помощи пострадавшим от взрыва

МЧС РФ направит сегодня, 5 августа, врачей, спасателей и специалистов Роспотребнадзора в столицу Ливана Бейрут. В городе развернут мобильный госпиталь для помощи пострадавшим от взрыва.

«Всего пять самолетов МЧС России будут направлены в рамках гуманитарной акции в ливанский Бейрут для оказания помощи и ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего накануне», - отметили в МЧС.

Специалисты Роспотребнадзора окажут помощь в борьбе с COVID-19. Им предоставят все необходимое оборудование и снаряжение, включая лабораторию по выявлению коронавируса, передает РИА Новости.

Мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута неподалеку от базы ВМС Ливана и нанес многочисленные повреждения городским постройкам и жителям. В результате происшествия пострадали более 4 000 человек, 100 из них погибли.