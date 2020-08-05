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Эксперт рассказала, что может помешать восстановлению после коронавируса

Анна Берестовая
00:52 05.08.2020
Некоторые советы по улучшению состояния организма после перенесенного заболевания могут не просто не помочь, а даже сказаться негативно на организме.
Эксперт рассказала, что может помешать восстановлению после коронавируса
© Фото: pixabay.com

Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, в целом информированы о необходимости способствовать организму для восстановления после серьезного заболевания.

Тем не менее, важно понимать, что не все способы восстановления, которые можно встретить в Сети, действительно действенные. Напротив, некоторые советы могут оказаться опасными для здоровья человека.

Так, по словам заведующей пульмонологическим отделением №1 Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Крошкина сообщила, что масляные ингаляции для дезинфекции бронхов могут принести лишь вред, так как попадание эфирного масла в респираторный тракт способны активизировать воспалительные процессы.

«В дыхательные пути не должно попадать ничего, кроме воздуха», - цитирует специалиста сайт «Доктор Питер».

Кроме этого, вредным для легких может оказаться надувание воздушных шариков в связи с риском коллапса ослабленного органа дыхания.

Действительно полезными же для улучшения состояния организма станут пешие прогулки, темп и длительность которых можно постепенно увеличивать.

Кроме этого, во время прогулок можно получить дозу витамина D, который, как и витамины группы B, положительно скажутся на состоянии выздоровевших.

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