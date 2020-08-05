Бейрут объявили районом стихийного бедствия

Столицу Ливана объявили районом стихийного бедствия после мощного взрыва в порту Бейрута. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного заседания Высшего Совета обороны (ВСО) Ливана, прошедшего под председательством президента республики Мишеля Ауна. Соответствующий документ был распространен пресс-службой главы государства.

«Совет обороны принял решение о создании специальной комиссии по расследованию чрезвычайного происшествия, доклад которой должен быть подготовлен в течение ближайших пяти дней», - говорится в нем.

Кроме того премьер-министр Ливана Хасан Диаб не исключил введения чрезвычайного положения в Бейруте на две недели.

Мощный взрыв произошел вечером 4 августа. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы Бейрута. По последним данным, жертвами взрыва стали 73 человека, 3,7 тыс. пострадали.