В Москве водитель за год нарушил ПДД 562 раза
На мужчину составлено 189 административных протоколов.
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В Москве сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя, нарушившего за год ПДД 562 раза. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД.
Сотрудники полиции остановили 22-летнего приезжего из страны ближнего зарубежья. От прохождения медосвидетельствования тот отказался.
«Установлено, что в 2020 году мужчина совершил 562 нарушения Правил дорожного движения», — говорится в сообщении.
Задержанный не оплатил штрафы, за что на него составили 189 административных протоколов.
Мужчина был доставлен в ОМВД по Ховрино. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.