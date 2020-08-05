В Москве водитель за год нарушил ПДД 562 раза

В Москве сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя, нарушившего за год ПДД 562 раза. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

Сотрудники полиции остановили 22-летнего приезжего из страны ближнего зарубежья. От прохождения медосвидетельствования тот отказался.

«Установлено, что в 2020 году мужчина совершил 562 нарушения Правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

Задержанный не оплатил штрафы, за что на него составили 189 административных протоколов.

Мужчина был доставлен в ОМВД по Ховрино. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.