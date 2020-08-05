Число погибших в результате взрыва в Бейруте достигло 70

В ходе взрыва, произошедшего 4 июля в столице Ливана, городе Бейруте, погибли не менее 70 человек. Число пострадавших в результате инцидента составило свыше 3,7 тысяч.

Соответствующую информацию сообщил глава Минздрава государства Хамад Хасан на своем официальном аккаунте в Twitter, согласно данным телеканала «Аль-Джазира».

Ранее министерство здравоохранения сообщило, что медицинские учреждения в Бейруте были переведены в экстренный режим работы. В связи с огромным числом пострадавших больницы города крайне загружены.

Одной из возможных причин произошедшего был назван взрыв, вызванный ракетным ударом.