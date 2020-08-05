Экспертиза признала биолога Александра Игнатенко непричастным к сбору исчезающих насекомых Шри-Ланки

Экспертиза признала биолога Александра Игнатенко непричастным к сбору исчезающих насекомых на Шри-Ланке. В заключении, которое подготовили ученые Зоологического института РАН, говорится, что из 33-х собранных видов растений и животных к редким можно отнести лишь одну бабочку, пять змей и один цветок.

Игнатенко является сотрудником зоопарка Ростова-на-Дону. В феврале его вместе с двумя друзьями задержала полиция Шри-Ланки и обвинила в нанесении ущерба окружающей среде острова. Прокуратура требует для россиян 40 лет тюрьмы.

Сам Игнатенко сообщил нам, что новая экспертиза российских ученых может помочь ему избежать преследования и вернуться домой.

Специалисты Российской академии наук сделали заключение по видам, в ловле которых предъявлено обвинение. Из этого заключения следует, что некоторые виды не то что не живут на Шри-Ланке, но даже не находятся в этом полушарии. Также в заключении говорится, что в обвинении допущено очень много ошибок и неточностей.

Вину Игнатенко и его коллеги не признают. По их словам, на Цейлоне они собирали лишь мертвых насекомых, которых фотографировали и не планировали вывозить из страны. В июле их выпустили из тюрьмы до суда.