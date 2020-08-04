Черногория разрешила россиянам въезд в страну

Во вторник, 4 августа, национальный координационный совет при правительстве Черногории включил Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран.



Теперь россиянам разрешен въезд в страну без дополнительных условий, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.



Ранее, 1 июня, правительство Черногории утвердило специальные критерии, согласно которым границы закрыты для граждан государств, в которых число зараженных COVID-19 свыше 25 человек на 100 тысяч населения.



В результате этого национальный координационный совет страны принял решение определить перечень «зеленых стран», в который изначально вошли большинство стран Евросоюза, пишет РИА Новости.



По последним данным, в мире число инфицированных COVID-19 превысило 18 миллионов.