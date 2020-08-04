Врач назвала напитки, провоцирующие рост жира на животе

Перед тем как садиться на диету, необходимо серьезно подойти к вопросу употребляемых напитков, так как зачастую именно они являются причиной лишнего веса, заявила врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

Специалист пояснила, что продающиеся в магазинах соки, квас и различные газированные напитки дают большую нагрузку на поджелудочную железу из-за высокого содержания сахара, в результате чего непременный побочный эффект - лишний вес.

«Такие напитки лучше исключить из рациона и выбирать воду, чай и кофе из расчета 30 мл на один килограмм тела, если нет других рекомендаций от лечащего врача», - уточнила врач.

Иванникова подчеркнула, что чай и кофе лучше пить без сахара, а в воду рекомендуется добавлять лимон, огурец или мяту.

Помимо этого, для того чтобы избавиться от лишнего веса, врач советует увеличить физическую нагрузку, в частности, больше ходить.

«Очень полезно ежедневно ходить по 45-50 минут. Например, можно выходить на одну остановку автобуса раньше и идти пешком или оставлять машину за несколько кварталов до работы», - сказала эндокринолог в интервью сайту «Комсомольской правды».

Также Иванникова добавила, что данная практика не требует консультации со специалистами, как, например, желание заняться различными силовыми тренировками.

В то же время эндокринолог отметила, что лучше один раз сходить к врачу и удостовериться, что все хорошо, «чем потом лечить травмы коленных суставов и позвоночника».