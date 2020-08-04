Эксперты назвали способ, как продлить срок службы ноутбука

Чтобы ноутбук прослужил как можно дольше и не потерял в своей работоспособности, необходимо его грамотно эксплуатировать, в частности, бережно обращаться как с жестким диском, так и с ноутбуком в целом, считает руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

По словам специалиста, очень важно не перегревать устройство и не ронять его, а также своевременно проводить чистку ноутбука.

«Старайтесь оставлять свободными 15-30% диска, на котором установлена операционная система. Зачастую проблема медленной работы ноутбука решается простым добавлением еще одного модуля оперативной памяти или "уборкой" на переполненном жестком диске, на котором стоит ОС», - пояснил Куканов.

Помимо этого, рекомендуют регулярно перезапускать ноутбук, иначе, если оставлять устройство включенным на протяжении длительного времени, память будет забиваться остаточными процессами, что значительно сократит производительность.

Одним из самых простых способов диагностики является запуск диспетчера задач при помощи комбинации клавиш CTRL+ALT+Del. С помощью него можно посмотреть объем загруженности процессора, памяти и диска ноутбука.

По словам эксперта, если проблема окажется в недостаточной производительности «железа», то его необходимо модифицировать, однако если проблема окажется на уровне операционной системы, то ее рекомендуется переустановить, так как в дальнейшем проблема производительности будет усиливаться, а вместе с ней и проблемы безопасности, говорится в материале на сайте Роскачества.