В Москве проведено свыше 6,5 миллионов тестов на COVID-19
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице было проведено более 6,5 миллионов тестов на выявление коронавируса.
«К настоящему моменту в Москве уже сделано свыше пяти миллионов ПЦР-тестов и почти полтора миллиона ИФА-анализов», - уточнила заммэра.
Ракова подчеркнула, что в сутки в столице проводится около 80 тысяч исследований на COVID-19.
На данный момент на территории Москвы действует общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Пункты забора крови для анализа методом ИФА/ИХЛА открыты в 30 поликлиниках.
«По предварительной записи в пункты забора крови может прийти любой желающий, имеющий московский полис ОМС. Кабинеты работают ежедневно с 08.00 до 20.00», - говорится в сообщении на сайте правительства столицы.
Всего в мире число инфицированных коронаврусом превышает 18 миллионов человек, в России за это время было диагностировано более 856 тысячи случаев.