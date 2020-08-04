В Москве проведено свыше 6,5 миллионов тестов на COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице было проведено более 6,5 миллионов тестов на выявление коронавируса.

«К настоящему моменту в Москве уже сделано свыше пяти миллионов ПЦР-тестов и почти полтора миллиона ИФА-анализов», - уточнила заммэра.

Ракова подчеркнула, что в сутки в столице проводится около 80 тысяч исследований на COVID-19.

На данный момент на территории Москвы действует общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Пункты забора крови для анализа методом ИФА/ИХЛА открыты в 30 поликлиниках.

«По предварительной записи в пункты забора крови может прийти любой желающий, имеющий московский полис ОМС. Кабинеты работают ежедневно с 08.00 до 20.00», - говорится в сообщении на сайте правительства столицы.

Всего в мире число инфицированных коронаврусом превышает 18 миллионов человек, в России за это время было диагностировано более 856 тысячи случаев.