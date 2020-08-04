«Это бомба»: Пухляш и Артур Пирожков устроили танцевальный баттл

Российский певец Александр Ревва, известный как Артур Пирожков, опубликовал на своей странице в Instagram ролик, на котором представлен танцевальный баттл между ним и Пухляшом, Дмитрием Красиловым, получившим популярность после клипа Little Big на песню Uno.

На видео показано, как артисты поочередно выполняют волны телом и имитируют движения роботов.

«Дэнс-кофе-брейк с Пухляшом», - написал Ревва под публикацией.

Необычный танец артистов не оставил равнодушными пользователей Сети, комментарии под роликом оставили и многие знаменитости - «это бомба», «какие подвижные», «никто не танцует лучше», «талантливые».

Кто оказался победителем танцевального баттла - так и не известно.