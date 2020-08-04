Эксперт назвал основные причины неполной зарядки смартфона

Причиной неполной зарядки смартфона и других гаджетов, когда процесс останавливается примерно на 80%, могут стать различные дефекты как в самом устройстве, так и в кабеле заряда, заявил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Самая популярная причина - сломанный провод. Может загнуться и прерваться контакт в проводе, может повредиться вилка, плата или повредиться разъем», - уточнил эксперт.

Также встречаются ситуации, когда один и тот же провод может заряжать один смартфон и не подключаться к другому. В этом случае необходимо заменить кабель и проверить идет ли процесс, однако зарядка так и не началась, значит проблема заключается в самом устройстве нужно обраться за помощью к профессионалам.

Помимо этого, важно понимать, что официальный провод зарядки зачастую «живет» меньше, чем сам смартфон, отметил Щельцин в интервью «Прайм».