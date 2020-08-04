В России спрос на наличные вернулся к докарантинным значениям

Согласно статистике Центрального банка России, в июле 2020 года объем наличных средств в обращении увеличился на 179 млрд рублей, что соответствует показателям февраля текущего года.

Основной всплеск на наличные пришелся в период жестких ограничений из-за пандемии коронавируса. Так, в марте текущего года в обращение поступило 700,9 млрд рублей, в апреле - 544 млрд, в мае - 248,2 млрд, а в июне - 391,8 млрд рублей.

По данным Центробанка июльский показатель упал до 185,8 млрд рублей.

Уточнятся, что на 1 июля, в обращении находились банкноты и монеты на 12,43 трлн рублей, с начала 2020 года их объем увеличился на 16,9% - 1,8 трлн рублей, пишет РБК.