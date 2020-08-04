На Алтае котенок снежного барса попал в фотоловушку: видео

На Алтае фотоловушка впервые зафиксировала нового снежного барса. Видео было опубликовано на официальной странице Сайлюгемского национального заповедника в «ВКонтакте».

«Новый ирбис по кличке Т. Снежный барс впервые зафиксирован фотоловушками на Южно-Чуйском хребте», - говорится в сообщении.

По предположениям специалистов, он может быть подросшим котенком одной из самок заповедника, которая ранее была замечена в этом же районе с двумя котятами.

Всего на данный момент на Южно-Чуйском хребте обитает семь особей снежного барса, включая трех котят.