В Счетной палате объяснили плохое качество автодорог в регионах России

В ходе специальной проверки Счетной палаты России было установлено, что затраты на содержание одного км региональных дорог - 288 тыс. рублей - в 2019 году оказались в 8 раз меньше, чем на один км федеральных - 2,2 млн рублей.

Отмечается, что за последние два года доля автомобильных дорог федерального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, увеличилась на 7%.

«На текущий момент нормативным требованиям соответствует 84,8% федеральной дорожной сети. С региональными дорогами хуже - указанный показатель улучшился только на 1,1% - до 44,2%», - цитирует пресс-служба ведомства аудитора Счетной палаты Валерия Богомолова.

В связи с этим, Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автодорог федерального значения, а также закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания.

На данный момент на законодательном уровне установлен только общий размер средств, используемый при формировании федерального бюджета на очередной год и плановый период. Из-за чего в регионах объем доведенных средств значительно отличается от норматива.