«Комфортное похолодание»: синоптики рассказали о погоде на выходные в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на смену жаркой погоде в Москве к выходным придет похолодание, однако «температура воздуха будет комфортной».

По словам метеоролога, на этой неделе ожидается наиболее высокая температура 5 и 6 августа - столбики термометров поднимутся до отметки плюс 28-29 градусов.

«Тепло будет и в пятницу от +23 до +28 градусов. Затем небольшое понижение, но комфортное. Температура будет около нормы и чуть выше нормы», - сказал Вильфанд ТАСС.

В субботу, 8 августа, погода в столице будет ясной и без осадков, температура воздуха прогреется от 22 до 27 градусов тепла, а в воскресенье, 9 августа, возможен небольшой дождь, температура составит не выше +25 градусов.