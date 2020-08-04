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На российской авиабазе Хмеймим открыт мемориал в честь погибших медсестер

Павел Ремнев
Анна Берестовая
05:45 04.08.2020
Монумент был установлен в месте гибели российских военных медсестер, ставших жертвами атаки боевиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На территории сирийского Алеппо в районе авиабазы Хмеймим открывают памятную стелу, посвященную военным медсестрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой, ставшим жертвами обстрела госпиталя

«Следуя лучшим традициям медицинского отряда, на территории медицинского отряда установлен памятник Дураченко Н.В. и Михайловой Г.В. трагически погибших при выполнении первого боевого задания в городе Алеппо. Вы оставляете большую и долгую память тем, кто придет вам на смену. Наш долг помнить о них, передать рассказ об их подвиге следующим поколениям», - заявил командующий группировки вооруженных сил России в Сирии Александр Чайко.

У близких подруг, Галины Дураченко и Надежды Михайловой, это была вторая командировка в Сирию. Зима 2016 года. По всей стране шли бои с террористами. Алеппо, куда отправили их отряд, еще даже не освободили до конца, однако военные медсестры вызвались ехать сами, так как понимали, насколько здесь нужен каждый медик.

Именно здесь, на месте открытия монумента, стояла медицинская палатка, в которую попала мина, выпущенная террористами. Здесь разворачивали полевой госпиталь и уже были готовы принять первых пациентов. Ждали целый автобус с ранеными детьми.

За несколько минут до взрыва медсестры попросили всех выйти наружу, чтобы завершить последние приготовления. Если бы не это - жертв было бы намного больше.

В возведении этого памятника участвовал весь личный состав медицинского отряда. Без получения каких-либо дополнительных средств со стороны. И инициатива была поддержана всеми людьми в отряде. Церемония открытия сопровождалась торжественной игрой военного оркестра.

Этот памятник задумывали давно. Простая черная стела, ничего лишнего. Главное - память, которую она хранит. Ее посыл в том, чтобы даже в мирные времена, которые здесь еще настанут, все помнили о героизме как этих двух медсестер, так и всех российских военных врачей.

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