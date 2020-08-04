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Примерные студенты смогут рассчитывать на скидку на обучение в вузе

Анна Берестовая
05:17 04.08.2020
Необходимым требованием для получения скидки будет закрытая прошлая сессия.
Примерные студенты смогут рассчитывать на скидку на обучение в вузе
© Фото: pixabay.com

В Государственной Думе РФ был подготовлен законопроект, в соответствии с которым вузы страны будет обязаны предоставить скидки на обучение на коммерческой основе для ряда студентов.

На уменьшенную плату за учебу смогут рассчитывать студенты, закрывшие прошлогодние экзамены без задолженностей. Подобная мера должна будет стать дополнительным фактором мотивации к успешному обучению в высших учебных заведениях.

В настоящее время часть студентов, обучающихся на договорной основе, может быть переведена на бюджет за учебные достижения, однако подобные случаи встречаются нечасто в связи с ограниченным числом бюджетных мест. Об этом сообщают «Известия».

В вузах подобную идею встретили без воодушевления. Так, ректор Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов Игорь Максимцев указал, что для реализации данной инициативы в период пандемии потребуется дополнительное финансирование, которое придется добывать за счет общего увеличения оплаты обучения.

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