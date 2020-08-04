Обновленные штаммы гриппа придут в Россию осенью

Три обновленных и один известный штаммы гриппа типов А и В ожидаются в России этой осенью. Соответствующую информацию предоставила ТАСС пресс-служба Роспотребнадзора.

По словам главы ведомства Анны Поповой, в следующие два сезона на территорию страны придут ранее не доходившие до России штаммы вируса гриппа, прививки от которых у граждан в настоящий момент отсутствуют.

Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил, что прививание от гриппа в государстве должно проходить на добровольных началах, однако граждане, принимая решение, должны учитывать огромную ответственность каждого за свое здоровье и здоровье близких.