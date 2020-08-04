Диетолог рассказала о пользе овощных смузи

При желании приготовить или купить смузи фруктовым смесям следует предпочесть овощные или комбинированные, изготовленные с использованием соковыжималок холодного отжима. Такой совет дали российские диетологи.

Специалисты отметили, что лето является подходящим периодом для витаминных смузи, однако употребление подобных напитков должно быть, все же, ограниченным.

Так, врач-диетолог Маргарита Королева отметила, что людям с осложненным углеводным обменом и людям, имеющим склонность к набору лишних килограммов, фрукты лучше все же есть целыми, очень тщательно пережевывая в процессе.

Овощные смузи же станут отличным решением, так как обладают огромным количеством полезных веществ, включая клетчатку и пектины. Такие смеси хорошо подойдут людям, не имеющим привычки питаться большим количеством зелени и овощей.

Полезный эффект от овощного смузи можно усилить, добавив в него сок лимона или лайма, богатый витамином С.

«Также можно добавить нерафинированное оливковое или льняное масло», - цитируют Королеву РИА Новости.

Лучшим вариантом смузи специалист посчитала напиток из фруктов и овощей, в котором присутствует и польза, и приятная сладость.

Также диетолог подчеркнула, что лучший способ вписать смузи в свой каждодневный рацион – употреблять его один раз за день между приемами пищи