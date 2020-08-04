Врач объяснил, чего стоит бояться при шуме в ушах

Шум в ушах, который в медицине носит название тиннитус, может быть свидетельством наличия у человека действительно серьезных заболеваний. Об этом сообщил врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин.

Специалист отметил, что данный симптом может появиться после перенесенной черепно-мозговой травмы или возникнуть при опухоли головного мозга или шеи.

Кроме того, шум порой сопровождает сахарный диабет, шейный остеохондроз, атеросклероз сосудов, повреждение барабанной перепонки или хронические болезни зубов и органов из разряда ухо-горло-нос.

Кроме этого, тиннитус может возникнуть в связи с постоянным стрессом. При таком сценарии лечение требует расслабляющих процедур.

Профилактикой же появления данного симптома, как объяснил Заботин изданию «Слово и Дело», является ведение здорового образа жизни, сохранение нормальной массы тела, занятия спортом, трудовой режим, предполагающий достаточный отдых, и регулярная проверка здоровья при диспансеризации.