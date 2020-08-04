В США на покусанного аллигатором дайвера напала акула

В Соединенных Штатах на территории Флориды на опытного дайвера Джастина Сталлера напала акула. Мужчине, находившемуся на отдыхе с женой и детьми, удалось пережить встречу с водным хищником, получив лишь неопасные для здоровья раны.

Лимонная акула атаковала Сталлера в момент, когда он отдалился от семьи, решив отнести раненную рыбу к скалам. Один раз укусив дайвера, она уплыла. Рана от укуса размеров в 15 сантиметров была обнаружена лишь после того, как канадец поспешно покинул место происшествия благодаря помощи друзей.

Сталлер поделился своими впечатлениями и отметил, что больше всего его расстроила невозможность отправиться купаться на следующий днем.

«Я на акулу зла не держу», цитирует его издание USA Today.

Ранее мужчина уже становился жертвой укусов животных, а именно – пострадал от зубов аллигатора и от паука.