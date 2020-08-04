Сен-Пьер назвал условия для боя против Нурмагомедова

Канадский спортсмен Жорж Сен-Пьер, ранее являвшийся участником боев в смешанном стиле, признал, что потенциально мог бы вновь выйти на ринг для встречи с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата Хабибом Нурмагомедовым.

Сен-Пьер отметил, что для того, чтобы добиться его возвращения для участия в поединке, UFC придется сделать такое предложение канадскому спортсмену, от которого невозможно будет отказаться. Экс-чемпион добавил, что в настоящее время не прекращает тренировок.

Ранее россиянин заявил, что при условии победы над американским бойцом Джастином Гэтжи, поединок с которым должен пройти 24 октября, следующим своим соперником он видит Сен-Пьера.