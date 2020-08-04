Купальный сезон не окончен: эксперт рассказал о температуре воды на курортах

С точки зрения исследования погоды сезон купания, в соответствии с давней приметой подходящий к концу 2 августа, в Ильин день, пока далек от завершения. Моря, реки и иные купальные места России на сегодняшний день сохраняют температуру, комфортную для плавания.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Согласно его словам, примета уже проверялась синоптиками ранее и зависимости от праздника не наблюдалось. В ряде случаев температура воды в этот день оказывалась холодной и не привлекательной для купания. В другие же моменты температура удерживалась в районе 20-21 градуса.

Как отметил эксперт, вода в Москве-реке в настоящее время прогрета до 20 градусов, что уже само по себе говорит о продолжении купания.

Не собираются останавливать отдых и туристы отечественных курортов. Тем более, что условия для этого сейчас полностью подходящие.

«Совершенно однородная и хорошая температура», - цитирует Вильфанда ТАСС.

Метеоролог указал, что в начале августа на территории побережья Черного моря температура воды будет достигать 25-26 градусов, а в Крыму – 24-25.