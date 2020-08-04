Пассажиров метро Москвы вновь массово штрафуют за отсутствие масок

В столичном метро снова возобновились штрафы пассажиров в массовом масштабе со стороны правоохранительных органов за несоблюдение масочно-перчаточного режима. Сумма штрафа при таком нарушении для москвичей на сегодня составляет пять тысяч рублей.

Начиная с прошедших выходных дней, сотрудники полиции и контроллеры направили концентрированные усилия на отслеживание несоблюдения данного правила на всех станциях метрополитена. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Режим, требующий от жителей и гостей столицы ношения средств индивидуальной защиты в транспорте, начал своей действие еще 12 мая текущего года. Для контроля соблюдения противоэпидемического ограничения работниками отрасли регулярно проводятся совместные с полицией рейды, в ходе которых гражданам, нарушающим правила, выписываются административные санкции в виде штрафов.