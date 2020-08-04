Появились новые кадры задержания Джорджа Флойда, убитого полицейскими

Джордж Флойд, убийство которого положило начало массовым протестам в Соединенных Штатах Америки, распространившимся затем по всему миру, сегодня снова в актуальных новостях.

Издание Daily Mail опубликовало новые кадры его задержания, снятые полицейскими в роковой день в конце мая. Стражи порядка просят подозреваемого выйти из машины и направляют на него пистолет. В ответ мужчина начинает рыдать и умолять не стрелять в него.

Ранее один из сотрудников американских правоохранительных органов, обвиненный в пособничестве и подстрекательстве к убийству, был освобожден под залог суммой в 750 тысяч долларов.