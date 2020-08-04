Россиян из состава экипажа экстренно севшего самолета в Мали эвакуируют в столицу страны

Российский экипаж самолета, который совершил жесткую посадку в Мали, эвакуируют в столицу страны, Бамако, сообщили в российском посольстве.

Вчера, 3 августа, самолет российской авиакомпании, зафрахтованный миссией ООН в Мали, совершил жесткую посадку в городе Гао. Из-за отказа обоих генераторов борт был полностью обесточен. Пилоту пришлось сажать самолет в ручном режиме и самому выпускать шасси. Самолет ударился о землю и выкатился за пределы полосы, зарывшись в грунт.

При жесткой посадке травмы получили четыре сотрудника ООН и семеро россиян - членов экипажа. Один из них госпитализирован с переломом, остальные отделались легкими ушибами.