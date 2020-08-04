Населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо подверглись обстрелам со стороны террористов

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* за минувшие сутки обстреляли населенные пункт в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.

«Зафиксировано два обстрела населенных пунктов Урум-эль-Кубра в провинции Алеппо и Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра"», - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

По его словам, армейская авиация провела патрулирование по маршруту от аэродрома Метрас до Хак-эль-Сура и обратно. Также, силами российской военной полиции было проведено патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.

«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещенная в РФ.