Населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо подверглись обстрелам со стороны террористов
Также силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование.
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Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* за минувшие сутки обстреляли населенные пункт в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
«Зафиксировано два обстрела населенных пунктов Урум-эль-Кубра в провинции Алеппо и Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра"», - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
По его словам, армейская авиация провела патрулирование по маршруту от аэродрома Метрас до Хак-эль-Сура и обратно. Также, силами российской военной полиции было проведено патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.
«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещенная в РФ.