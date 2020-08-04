Путин выразил соболезнования президенту Ливана в связи с жертвами и разрушениями после взрыва в Бейруте

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в Бейруте.

«В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - сказано в сообщении.

Мощный взрыв прогремел четвертого августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывная волна превратила город в руины. Она была такой силы, что ее звук слышали жители Кипра в 250 километрах от места инцидента. По последним данным, в результате взрыва погибли около 30 человек, примерно три тысячи получили ранения. В порту работают пожарные команды, вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха.

Пока сведений о россиянах, которые могли стать жертвами взрыва в Бейруте, нет, рассказал «Звезде» пресс-атташе посольства России в Ливане Дмитрий Лебедев. В результате взрыва пострадало здание посольства РФ в Ливане. Взрывной волной выбило двери и стекла.