Минздрав Ливана назвал количество погибших и пострадавших в результате взрыва в Бейруте
Пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.
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Жертвами взрыва в порту Бейрута стали около 30 человек, около трех тысяч получили ранения, сообщил ливанскому телеканалу министр здравоохранения страны Хамад Хассан.
Мощный взрыв прогремел четвертого августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.
Взрывная волна превратила город в руины. В Бейруте объявлена мобилизация медиков. Больницы работают в экстренном режиме. Они переполнены из-за большого количества пострадавших.
В порту работают пожарные команды, вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха. В качестве причин взрыва рассматривается возгорание на складе пиротехники или ракетный удар со стороны Израиля.