Самолет Санкт-Петербург - Красноярск вернулся в Пулково из-за трещины в стекле

Пассажирский самолет, который следовал из Санкт-Петербурга в Красноярск, вернулся в аэропорт Пулково из-за трещины в стекле.

На борту находятся 114 человек, среди которых шесть членов экипажа.

По данным сервиса Flightradar24.com, рейс находился в полете менее часа, после чего развернулся над Ленинградской областью. В настоящий момент борт снижается для осуществления посадки, передает ТАСС.