В посольстве РФ в Ливане рассказали о последствиях мощного взрыва в Бейруте

Силы российского посольства в Ливане брошены на выяснение судьбы граждан РФ, находящихся в Ливане. Пока сведений о россиянах, которые могли стать жертвами взрыва в Бейруте, нет. Об этом рассказал «Звезде» пресс-атташе посольства России в Ливане Дмитрий Лебедев.

В результате взрыва пострадало здание посольства РФ в Ливане. Взрывной волной выбило двери и стекла.

«У нас фасадные повреждения. Ранение получила одна из сотрудниц, но угрозы для ее жизни ровным счетом нет», - уточнил Лебедев.

На месте мощного взрыва продолжается спасательная операция, на которую брошены значительные силы армии, полиции, местной спасательной службы, а также сектора здравоохранения. В различные госпитали Бейрута развозят раненых.

«Ливанская сторона до сих пор не озвучила какие-либо предварительные цифры погибших и пострадавших», - рассказал Лебедев.

Местные телеканалы сообщают о минимум десяти погибших и более сотни раненых. Информация по жертвам и пострадавшим уточняется.