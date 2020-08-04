По последнему писку моды: свитшоты, худи и бомберы включены в предварительный стандарт для учащихся

В обновленный стандарт школьной формы российских школьников могут войти популярные у подростков бомберы и худи. Предварительный национальный стандарт вступит в силу в ноябре.

«Ты не можешь выражать себя, ты не можешь одеваться как хочешь, ты обязан ходить в школьной форме», - заявила школьница Карина Анишева.

Деловой стиль одежды в современной школе нужно разбавлять, считают дети и их родители. Те, что сами когда-то сидели за партами в костюмах и фартуках считают, что нынешние ученики должны отличаться. Так что уже этой осенью гардероб российского школьника может расширится.

В качестве основных критериев используются показатели безопасности, качества ткани и комфортной носки, чтобы школьники могли носить вещи из них целый день, не испытывая неудобств. Также ткань должна дышать, впитывать, удерживать влагу и не садиться после стирки. На одежде запрещены рисунки с асоциальной символикой и незаконной пропагандой.

«В случае использования полиэфирных волокон, если брюки 100% сшиты из полиэфира, изделие не будет выпускать воздух и не будет впитывать, таким образом возникает эффект полиэтиленового пакета. Фактически вы оборачиваете ногу ребенка в плотный полиэтиленовый пакет», - прокомментировала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Ткань школьной формы проверяют на прочность, пиллингуемость, то есть образование катышков, гигроскопичность и воздухопроницаемость.

«Даже хлопок может не проходить по воздухопроницаемости, потому что он, например, может быть очень толстым и плотного переплетения», - заявила директор по производству торговой марки Наталья Александрова.

В нынешнем учебном году школьники смогут выбрать между деловым стилем и комфортом. Но психологи знают, как внутренне собирают человека пиджак с брюками и, как расслабляет растянутый свитер с джинсами. В связи с этим вокруг предложенной инициативы возникает много споров. Однако бесспорно одно, что одежда должна быть изготовлена качественно. В составе ткани должно быть не менее 30% натуральных волокон.