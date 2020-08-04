Не менее десяти человек погибли в результате взрыва в Бейруте
В городе объявлена мобилизация медиков. Больницы работают в экстренном режиме.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Li Liangyong XinHua Globallookpress
По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва в Бейруте, сообщает агентство Reuters.
Сообщается о сотне раненых. В Бейруте объявлена мобилизация медиков. Больницы работают в экстренном режиме. Последствия взрыва сейчас разбирает армия, пострадала половина города.
По предварительной информации, причиной взрыва могло стать возгорание на складе с пиротехникой. По другой версии, мог быть нанесен ракетный удар. Официально причины взрыва пока не называются.