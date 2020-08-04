Трамп заявил о выводе части американских войск из Афганистана

США намерены вывести часть своего воинского контингента из Афганистана в ближайшее время. По словам американского лидера Дональда Трампа, США «сократят численность воинского контингента в Афганистане до восьми тысяч человек, а затем - до четырех тысяч», передает Axios.

Однако конкретных дат глава США не назвал, уточнив, что «это произойдет совсем скоро».

В начале марта американский лидер Дональд Трамп после подписания мирного соглашения с «Талибаном»* заявил, что вывод Вооруженных сил США из Афганистана начнется «незамедлительно». Помимо этого, глава государства пригрозил, что в случае нарушения условий сделки американская армия «стремительно» вернется в Афганистан.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ.