Двери и стекла здания посольства РФ выбило взрывом в Бейруте
В результате происшествия пострадала сотрудница дипмисси.
© Видео: @almanbae_news, Twitter © Фото: Михаил Алаеддин, РИА Новости
В результате мощного взрыва в районе морского порта Бейрута пострадало здание посольства РФ в Ливане. Взрывной волной выбило двери и стекла. Об этом сообщил советник диппредставительства Вячеслав Максудов.
В результате последствий взрыва пострадала сотрудница дипмиссии. Ей оказана медицинская помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на Максудова.
По данным агентства Reuters, в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, еще более сотни получили ранения.
Небольшой хлопок был слышен в столице Ливана вечером 4 августа. Через пять минут прогремел мощный взрыв. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра выбило стекла. Причина взрыва устанавливается.