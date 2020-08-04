Двери и стекла здания посольства РФ выбило взрывом в Бейруте

В результате мощного взрыва в районе морского порта Бейрута пострадало здание посольства РФ в Ливане. Взрывной волной выбило двери и стекла. Об этом сообщил советник диппредставительства Вячеслав Максудов.

В результате последствий взрыва пострадала сотрудница дипмиссии. Ей оказана медицинская помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на Максудова.

По данным агентства Reuters, в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, еще более сотни получили ранения.

Небольшой хлопок был слышен в столице Ливана вечером 4 августа. Через пять минут прогремел мощный взрыв. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра выбило стекла. Причина взрыва устанавливается.