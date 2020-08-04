Причиной взрыва в порту Бейрута мог стать ракетный удар по складу

Взрыв в Бейруте мог быть вызван из-за ракетного удара, сообщает телеканал «Аль-Хадас». По информации СМИ, целью атаки, приписываемой ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения «Хезболлах». Израильская сторона данную версию отрицает, сообщает телеканал «Кнессета». Официально причины взрыва пока не называются, губернатор города и представители ливанской армии не комментируют данную версию.

Также причиной взрыва могло стать возгорание на складе с пиротехникой.

Взрывная волна была такой силы, что нанесла урон половине города: выбиты стекла витрин магазинов и домов, двери, обрушены потолки, деревья, некоторые здания полностью разрушены. Под обломками могут находиться люди. С последствиями инцидента борются военнослужащие армии.

В результате взрыва погибли минимум десять человек, сообщает агентство Reuters. Еще более сотни пострадали. В Бейруте объявлена мобилизация медиков. Больницы работают в экстренном режиме.