СМИ назвали возможную причину взрыва в Бейруте
Сообщается о сотне пострадавших в результате ЧП. Число погибших также продолжает расти.
© Видео: @almanbae_news, Twitter © Фото: Михаил Алаеддин РИА Новости
Причиной взрыва в столице Ливана Бейрут, по данным местных СМИ, могло стать возгорание на складе с пиротехникой. Также сообщается, что взрывов было два. Портовое зернохранилище сильно разрушено из-за последующего взрыва.
Точной информации о числе пострадавших нет, но цифра уже достигает более сотни. По предварительным данным, число жертв составляет шесть человек.
Взрыв, произошедший 4 августа, был такой силы, что в зданиях района выбило стекла, двери, повалило деревья, осколками от витрин магазинов ранило людей. Местное телевидение сообщает, что звук бейрутского взрыва был слышен на Кипре, в 250 километрах от места инцидента.