СМИ назвали возможную причину взрыва в Бейруте

Причиной взрыва в столице Ливана Бейрут, по данным местных СМИ, могло стать возгорание на складе с пиротехникой. Также сообщается, что взрывов было два. Портовое зернохранилище сильно разрушено из-за последующего взрыва.

Точной информации о числе пострадавших нет, но цифра уже достигает более сотни. По предварительным данным, число жертв составляет шесть человек.

Взрыв, произошедший 4 августа, был такой силы, что в зданиях района выбило стекла, двери, повалило деревья, осколками от витрин магазинов ранило людей. Местное телевидение сообщает, что звук бейрутского взрыва был слышен на Кипре, в 250 километрах от места инцидента.