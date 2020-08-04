Люди лежат на земле: очевидцы сняли кадры последствий взрыва в Бейруте

По меньшей мере шесть человек погибли в результате мощного взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». По данным СМИ, еще сотни человек получили ранения.

Сильный взрыв прогремел вечером во вторник в районе порта в столице Ливана. Ему предшествовал небольшой хлопок. Через несколько минут в небо поднялся столб красного дыма. В радиусе нескольких километров от эпицентра в домах взрывной волной выбило стекла. Пока точно неизвестно, что стало причиной случившегося. По данным Национального информагентства Ливана, взрыв произошел возле зернохранилищ в порту на складе пиротехники.

В Бейруте объявлена мобилизация медиков. Больницы работают в экстренном режиме.